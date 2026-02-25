Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будё-Глимт» с российским вратарём Хайкиным выбил «Интер» из Лиги чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» сенсационно обыграл миланский «Интер» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане завершилась со счётом 2:1 в пользу скандинавской команды, которая по сумме двух игр (3:1 дома и 2:1 в гостях) вышла в ⅛ финала турнира.

В составе победителей отметились Йенс Петтер Хёуге (58-я минута) и Хокон Эвьен (72). У хозяев отличился Алессандро Бастони (77). Все 90 минут в воротах «Будё-Глимта» провёл российский голкипер Никита Хайкин. Для него это стал 10-й матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Также в стадию ⅛ финала пробились испанский «Атлетико», немецкий «Байер» и английский «Ньюкасл». Завершили борьбу в турнире бельгийский «Брюгге», греческий «Олимпиакос» и азербайджанский «Карабах».

Ранее Life.ru писал, что французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не примет участия в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», который состоится 25 февраля. Напомним, в первом матче «Реал» на выезде обыграл «Бенфику» с минимальным счётом 1:0.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.