«Будё-Глимт» с российским вратарём Хайкиным выбил «Интер» из Лиги чемпионов

В составе победителей отметились Йенс Петтер Хёуге (58-я минута) и Хокон Эвьен (72). У хозяев отличился Алессандро Бастони (77). Все 90 минут в воротах «Будё-Глимта» провёл российский голкипер Никита Хайкин. Для него это стал 10-й матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Также в стадию ⅛ финала пробились испанский «Атлетико», немецкий «Байер» и английский «Ньюкасл». Завершили борьбу в турнире бельгийский «Брюгге», греческий «Олимпиакос» и азербайджанский «Карабах».
Ранее Life.ru писал, что французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не примет участия в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики», который состоится 25 февраля. Напомним, в первом матче «Реал» на выезде обыграл «Бенфику» с минимальным счётом 1:0.
