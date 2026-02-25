«Будё-Глимт» с российским вратарём Хайкиным выбил «Интер» из Лиги чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» сенсационно обыграл миланский «Интер» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане завершилась со счётом 2:1 в пользу скандинавской команды, которая по сумме двух игр (3:1 дома и 2:1 в гостях) вышла в ⅛ финала турнира.