«Бандеровец» против нацизма, Света из трамвая звучит в «Лунтике», Кэт пропала: Невероятные судьбы актёров «Брата»

Роль Мэрилин-Даши в «Брате 2» стала самой яркой в её актерской карьере. В картине она сыграла девушку из России с непростой судьбой, оказавшейся в Чикаго и вынужденной продавать себя. Этот образ стал одним из самых трагичных и противоречивых персонажей фильма, но в то же время наглядно продемонстрировал, с чем сталкиваются эмигранты, бегущие за «американской мечтой».