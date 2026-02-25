Ричмонд
В ГД предложили расширить льготы на оплату ЖКУ для некоторых категорий граждан

Россияне должны получать субсидии автоматически, без сбора справок и документов, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Допустимая доля расходов на ЖКХ должна быть снижена для пенсионеров и некоторых других льготных категорий граждан, а оформление субсидий в этой сфере надо сделать автоматическим. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Федеральный порог допустимых расходов на оплату услуг ЖКХ, при превышении которого семья получает субсидию, составляет 22%.

«Людям надо помогать. Помогать тем, кто нуждается. Для этого необходимо снизить федеральный порог 22%, хотя бы для отдельных категорий граждан», — сказал Нилов.

Он отметил, что в некоторых регионах, например в Москве, этот порог и сейчас ниже. «Правильно было бы и на федеральном уровне закрепить [сниженный порог] хотя бы для отдельных категорий — например, пенсионеры, многодетные матери или отцы-одиночки. И это было бы справедливо. То есть мы выделяем определенные социально уязвимые категории наших граждан, и для них устанавливается соответствующий предел, при превышении которого выделяются субсидии», — отметил парламентарий.

Нилов также считает, что граждане должны получать субсидии автоматически, без сбора справок и документов. «Мы живем в XXI веке, вся информация есть в базах данных, в ведомствах», — подчеркнул депутат.