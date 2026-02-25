В ГД предложили расширить льготы на оплату ЖКУ для некоторых категорий граждан

Он отметил, что в некоторых регионах, например в Москве, этот порог и сейчас ниже. «Правильно было бы и на федеральном уровне закрепить [сниженный порог] хотя бы для отдельных категорий — например, пенсионеры, многодетные матери или отцы-одиночки. И это было бы справедливо. То есть мы выделяем определенные социально уязвимые категории наших граждан, и для них устанавливается соответствующий предел, при превышении которого выделяются субсидии», — отметил парламентарий.