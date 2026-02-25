Чернышенко посетил выставку достижений на Форуме будущих технологий

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил выставку научных разработок на Форуме будущих технологий в Москве.
«Здесь на стендах представлены очень воодушевляющие и впечатляющие экспонаты, многие из которых являются уже прототипами, некоторые уже готовы к тому, чтобы начать свою реальную работу», — сказал Чернышенко.
Научно-технологический центр биоэкономики и биотехнологий Курчатовского института представил зампреду правительства проект биоэкопоселения. Эту разработку Чернышенко назвал одной из самых ярких на выставке.
«Она позволяет осваивать труднодоступные места для жизни, причем внутри все создано для того, чтобы создавать продукцию, которая необходима для жизнеобеспечения», — отметил вице-премьер.
Для получения продуктов в биоэкопоселениях ученые Курчатовского института предложили использовать фитотрон — станцию искусственного климата, которая позволяет выращивать растения даже в Арктике.
В ходе осмотра стенда госкорпорации «Росатом» вице-премьер обратил внимание на высокотехнологичное медицинское оборудование — макет первого в России циклотрона для производства радиофармпрепаратов.
Газпромбанк представил бионический многосхватный протез предплечья и имплантат для остеоинтегративного протезирования. А «Технополис Москва» продемонстрировала устройство для переработки пластика с помощью личинок. Его идея принадлежит девятикласснику из гимназии «Сколково».
«Очень рад, что очень много молодых ученых», — подчеркнул Чернышенко.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году — новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.