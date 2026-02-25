Новые подробности секс-скандала с Хулио Иглесиасом: певец подал в суд на вице-премьера Испании

Испанский певец Хулио Иглесиас подал в суд иск к вице-премьеру страны Йоланде Диас с требованием отказаться от комментариев по поводу скандала с обвинениями в его адрес. Ранее две экс-сотрудницы артиста заявили о домогательствах, и Диас публично высказалась на эту тему, пишет El Mundo.