Новые подробности секс-скандала с Хулио Иглесиасом: певец подал в суд на вице-премьера Испании

Испанский певец Хулио Иглесиас подал в суд иск к вице-премьеру страны Йоланде Диас с требованием отказаться от комментариев по поводу скандала с обвинениями в его адрес. Ранее две экс-сотрудницы артиста заявили о домогательствах, и Диас публично высказалась на эту тему, пишет El Mundo.
Как сообщает издание, Иглесиас потребовал от вице-премьера Испании опровергнуть или взять назад её высказывания, касающиеся обвинений в домогательствах со стороны двух бывших сотрудниц певца.
Поводом для требований стали публикация Диас в соцсетях 13 января и ее интервью испанскому телевидению. В них вице-премьер, в частности, описывала условия работы бывших сотрудниц Иглесиаса как «ситуацию рабства».
В январе издание elDiario.es сообщило, что две женщины обвинили певца в сексуальных домогательствах и насилии.
Как писал KP.RU позднее, Иглесиас назвал обвинения против себя ложным.