Инфантино уверен, что матчи ЧМ по футболу не перенесут из Мексики

Министерство национальной обороны Мексики в воскресенье объявило о ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. После проведенной спецоперации по всей стране фиксировались массовые перекрытия автомобильных трасс, поджоги машин и коммерческих предприятий. Как сообщила президент республики Клаудия Шейнбаум, к понедельнику ситуация в сфере общественной безопасности в стране была полностью взята под контроль.