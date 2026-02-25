Инфантино уверен, что матчи ЧМ по футболу не перенесут из Мексики

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уверен, что Мексика примет матчи чемпионата мира по футболу в 2026 году. Об этом он заявил Agence France-Presse.
Глава ФИФА заявил, что он очень спокоен. «Все идет хорошо, все будет фантастически», — сказал он.
Министерство национальной обороны Мексики в воскресенье объявило о ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. После проведенной спецоперации по всей стране фиксировались массовые перекрытия автомобильных трасс, поджоги машин и коммерческих предприятий. Как сообщила президент республики Клаудия Шейнбаум, к понедельнику ситуация в сфере общественной безопасности в стране была полностью взята под контроль.
В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. Стартовый матч планируется провести 11 июня в Мехико. Финальный матч состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).