Умерла Кэтрин Элизабет Шорт, дочь известного комика Мартина Шорта

В возрасте 42 лет умерла дочь комика Мартина Шорта.

Источник: Комсомольская правда

Умерла дочь комика Мартина Шорта, известного по сериалу «Убийства в одном здании». Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на представителей комика.

42-летняя Кэтрин Элизабет Шорт умерла от огнестрельного ранения. Следователи в настоящее время рассматривают различные версии. По данным властей, полиция Лос-Анджелеса прибыла в дом Кэтрин в районе Голливуд-Хиллз в понедельник вскоре после 18:00.

Кэтрин работала в социальной службе и помогала как волонтер в благотворительной организации, поддерживающей людей с ментальными расстройствами.

В семье Мартина Шорта и его покойной супруги Нэнси Долман воспитывалось трое приемных детей. Кэтрин была одной из них. Как ранее писал KP.RU, в возрасте 71 года скончался Роберт Кэрредин, актер из фильма «Джанго освобожденный».