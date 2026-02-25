Крупнейший архив документов об НЛО уничтожили после распоряжения Трампа

Уточняется, что 20 февраля неизвестные удалили сотни гигабайтов данных с главного сервера сайта The Black Vault — онлайн-архива, который на протяжении 30 лет пополняет исследователь Джон Гринуолд-младший. За это время он направил властям около 11 тысяч запросов о раскрытии информации и собрал более 3,8 миллиона рассекреченных документов.