Крупнейший архив документов об НЛО уничтожили после распоряжения Трампа

Самый крупный публичный архив рассекреченных документов об НЛО уничтожили через день после распоряжения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о публикации всех материалов о внеземной жизни. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Уточняется, что 20 февраля неизвестные удалили сотни гигабайтов данных с главного сервера сайта The Black Vault — онлайн-архива, который на протяжении 30 лет пополняет исследователь Джон Гринуолд-младший. За это время он направил властям около 11 тысяч запросов о раскрытии информации и собрал более 3,8 миллиона рассекреченных документов.

Исследователь высказался, что не считает произошедшее однозначной диверсией, но не может исключить такую возможность. По его словам, помимо исчезновения данных, также изменились права доступа к некоторым директориям. Гринуолд пообещал восстановить архив из резервных копий, сказано в статье.

Заявления о появлении НЛО еще ни разу не получили каких-либо научных подтверждений. Об этом 20 февраля сообщил сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Соответствующее заявление он сделал на фоне желания Дональда Трампа инициировать публикацию документов об НЛО и внеземных формах жизни.

