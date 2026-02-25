Взорвали соцсети: пикантные кадры моделей Playboy всплыли в сети — 15 самых обсуждаемых фото

Сибирские красавицы решили растопить февраль экстремально жарким контентом. В центре внимания — главные звезды региона, чьи имена давно ассоциируются с обложками мужского глянца и громкими скандалами.
Уроженка Бердска Елена Перминова на днях «взорвала» соцсети, появившись на свидании в абсолютно прозрачном платье. Мать четверых детей доказала, что её форма по-прежнему соответствует стандартам Playboy.
В то же время самая татуированная модель Новосибирска Виктория Кузнецова (Бейби Тери) демонстрирует иную эстетику: девушка выложила серию кадров из спортзала, где её стальной рельеф и тату едва прикрыты крошечным бикини.
Пока одни восхищаются дерзостью див, другие гадают — где предел этой откровенности?