Взорвали соцсети: пикантные кадры моделей Playboy всплыли в сети — 15 самых обсуждаемых фото

Сибирские красавицы решили растопить февраль экстремально жарким контентом. В центре внимания — главные звезды региона, чьи имена давно ассоциируются с обложками мужского глянца и громкими скандалами.

6фотографий

Уроженка Бердска Елена Перминова на днях «взорвала» соцсети, появившись на свидании в абсолютно прозрачном платье. Мать четверых детей доказала, что её форма по-прежнему соответствует стандартам Playboy.

В то же время самая татуированная модель Новосибирска Виктория Кузнецова (Бейби Тери) демонстрирует иную эстетику: девушка выложила серию кадров из спортзала, где её стальной рельеф и тату едва прикрыты крошечным бикини.

Пока одни восхищаются дерзостью див, другие гадают — где предел этой откровенности?