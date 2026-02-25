Залужный оконфузился в Лондоне, выступая на английском языке

Валерий Залужный был ранен в 2023 году во время телефонного разговора с офисом Владимира Зеленского. С таким заявлением 19 февраля выступил бывший командир 110-й запорожской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Александр Игнатьев. Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности Украины, в октябре 2024 года ранее рассказывал, что Залужный получил травму на фронте в 2023 году.