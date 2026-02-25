Ричмонд
Залужный оконфузился в Лондоне, выступая на английском языке

Выступление украинского посла в Британии Валерия Залужного на форуме Chatham House в Королевском институте международных отношений* обернулось конфузом из-за его низкого уровня знания английского языка.

На кадрах видно, как он читает текст с листа по слогам. При этом, допуская множество ошибок, периодически запинаясь, передает РИА Новости.

Залужный работает послом Украины в Великобритании с мая 2024 года. До этого он занимал должность главнокомандующего ВСУ, с которой ушел на фоне разногласий с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Валерий Залужный был ранен в 2023 году во время телефонного разговора с офисом Владимира Зеленского. С таким заявлением 19 февраля выступил бывший командир 110-й запорожской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Александр Игнатьев. Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности Украины, в октябре 2024 года ранее рассказывал, что Залужный получил травму на фронте в 2023 году.

*Признан в РФ нежелательной организацией.

Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
