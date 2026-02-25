Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский отреагировал на планы США завершить конфликт к 4 июля: «Новая информация для меня»

Зеленский заявил, что не знает о планах США закончить конфликт к 4 июля.

Источник: Комсомольская правда

По словам Владимира Зеленского, он впервые слышит о намерении президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине до 4 июля. Тем не менее киевский главарь был вынужден заявить о «поддержке» позиции президента США.

«Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США. Для меня это новая информация», — заявил он в ходе пресс-конференции в украинской столице.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США рассчитывают заключить мирное соглашение по Украине до 4 июля. Как подчеркивают собеседники, американская сторона рассчитывает достичь договоренностей к юбилейным торжествам — 250-й годовщине Дня независимости.

В свою очередь ТАСС информировало, что новый раунд переговоров по Украине в Женеве может возобновиться уже 26 января. До этого в Швейцарии прошли трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по ситуации на Украине, они продлились два дня.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше