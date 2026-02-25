Погода в Минске на 25 февраля 2026 года: с неба посыплются снежные зерна

Все сервисы погоды — Gismeteo, Яндекс. Погода, Pogoda.by — и синоптики Белгидромета прогнозируют в Минске на 25 февраля 2026 года разную температуру. Отличия составляют один-два градуса, но в целом разброс укладывается в диапазон от −3 до +1 градуса. А вот в остальном прогнозы не отличаются: погода в Минске 25 февраля 2026 года ожидается облачной, с небольшими осадками, в основном в виде мокрого снега и снежных зерен — мелких непрозрачных белых частиц диаметром менее двух миллиметров (вероятность осадков — 80−90%). Также ожидается северо-западный и северный ветер скоростью 2−7 метров в секунду, на дорогах — гололедица.