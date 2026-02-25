В РДКБ рассказали о лечении мальчика, которого покусали хаски в Сочи

По данным следствия, 26 февраля 2025 года в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. В начале марта 2025 года его привезли в Москву, где он прошел длительный этап лечения, который состоял из пяти хирургических вмешательств. В августе его выписали из больницы в стабильном состоянии. В январе 2026 года мальчика госпитализировали в РДКБ для прохождения следующего этапа реконструктивного лечения.