Зеленский и Науседа подписали договор о производстве в Литве вооружения для ВСУ

В соглашении сказано, что большая часть производимых в республике оборонных систем будет адресована Киеву. Также Вильнюс планирует создавать для украинских оборонных предприятий условия для переезда в Литву и совместные производства с использованием национальных средств и средств SAFE, передает ТАСС.