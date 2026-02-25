Ричмонд
Зеленский и Науседа подписали договор о производстве в Литве вооружения для ВСУ

Киев и Вильнюс подписали договор о производстве в Литве вооружения для украинской армии. Договоренность скрепили подписями литовский президент Гитанас Науседа и его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщила пресс-служба главы Литвы.

— Данный договор является не только промышленным или технологическим проектом, но и свидетельством нашей политической воли и стратегического партнерства, — приводится заявление Науседы.

В соглашении сказано, что большая часть производимых в республике оборонных систем будет адресована Киеву. Также Вильнюс планирует создавать для украинских оборонных предприятий условия для переезда в Литву и совместные производства с использованием национальных средств и средств SAFE, передает ТАСС.

Москва предостерегает Сеул от необдуманных шагов, среди которых — поставки ВСУ летального оружия. Об этом 21 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее южнокорейские СМИ написали, что страна рассмотрит возможность предоставления Киеву летального оружия.

