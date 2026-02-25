Названа сумма, от которой имеет смысл начинать копить деньги

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Если исходить из стандартной модели, минимальная сумма накоплений должна составлять три-шесть месячных расходов. Начать можно с меньшего, но стремиться надо к годовой сумме, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
В абсолютных цифрах назвать минимум сложно, поскольку все зависит от доходов и расходов. Если исходить из средней зарплаты в России в 98193 рубля в месяц, трехмесячный минимум составит 294579 рублей. Но даже меньше — лучше, чем ничего, уверяет финансист.
Она советует взять в привычку постоянно откладывать по 10% с каждого дохода. Таким образом вы спокойно соберете необходимую финансовую подушку. Если удастся повысить планку до 20%, это случится еще быстрее.
«Вне зависимости от того, какой у вас доход, важно начать накапливать и делать это постоянно, откладывать хотя бы минимальные 10% от доходов. Даже если кажется, что это очень мало, нужно продолжать», — заключила Мария Ермилова.