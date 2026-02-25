DM сообщила об уничтожении крупнейшего архива документов об НЛО в США

По данным издания, так называемое «Черное хранилище», которым руководит исследователь и уфолог Джон Гринвальд — младший, было очищено 20 февраля. В результате с основного сервера удалили сотни гигабайт данных, включая файлы об НЛО, рассекреченные проекты ЦРУ и материалы о громких событиях, в том числе об убийстве экс-президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.
Гринвальд на протяжении около 30 лет собирал документы о засекреченных программах и инцидентах, которые, по его утверждению, могут свидетельствовать о причастности США к тайным операциям по изучению и возможному использованию инопланетных технологий. В архиве были размещены отчеты военных баз, свидетельские показания, а также директивы ЦРУ 1940−1950-х годов, ставшие доступными без широкой огласки.
Как отмечает издание, исследователь также публиковал информацию о случаях, когда его запросы в рамках Закона о свободе информации (FOIA) возвращались из ЦРУ, ФБР и других ведомств с минимальными ответами или без предоставления данных.
Уточняется, что удаление архива произошло вскоре после заявления Трампа с поручением Пентагону раскрыть все материалы, «связанные с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями (UAP) и неопознанными летающими объектами (НЛО)».
Гринвальд заявил, что не считает произошедшее однозначной диверсией, однако не исключает такую возможность. По его словам, помимо исчезновения файлов были изменены права доступа к ряду директорий. Он сообщил о намерении восстановить архив с помощью резервных копий.
Трамп 19 февраля поручил обнародовать правительственные файлы об инопланетянах. Глава государства добавил, что даст указание Пентагону и другим соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и обнародования файлов.
Экс-президент США Барак Обама 14 февраля заявил, что инопланетяне существуют, но лично он с ними никогда не сталкивался. Беседуя с блогером Брайаном Коэном, бывший американский лидер опроверг теории заговора и подчеркнул, что на территории «зоны 51» нет никаких тайных лабораторий для содержания внеземных существ.