DM сообщила об уничтожении крупнейшего архива документов об НЛО в США

Гринвальд на протяжении около 30 лет собирал документы о засекреченных программах и инцидентах, которые, по его утверждению, могут свидетельствовать о причастности США к тайным операциям по изучению и возможному использованию инопланетных технологий. В архиве были размещены отчеты военных баз, свидетельские показания, а также директивы ЦРУ 1940−1950-х годов, ставшие доступными без широкой огласки.