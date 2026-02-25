Депутат Свинцов: жильцам не грозят штрафы за отсутствие домового чата в Max

В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает представителей УК, ресурсоснабжающих организаций и фондов капремонта вести официальное взаимодействие с жителями многоквартирных и частных домов через Max. Отдельного наказания за несоблюдение этой нормы нет, однако действующее законодательство предусматривают штраф до 250 тыс. рублей для юрлиц за нарушение правил управления многоквартирным домом.
«Данный штраф никак не распространяется на жителей многоквартирных домов, а сделан он исключительно для того, чтобы как раз ТСЖ и управляющие компании не пытались манипулировать мнениями жителей», — сказал Свинцов.
Он обратил внимание, что в Госдуму регулярно поступают обращения граждан, чьи подписи подделали при принятии важных решений на общедомовых собраниях. Депутат объяснил, что перенос общения между жильцами и управляющими компаниями в Max делает весь процесс «прозрачным и легитимным».
«Создание общедомовых групп в мессенджере Max как раз призвано защитить граждан, кто управляет своим имуществом, хочет быть в курсе, чтобы необоснованно не росли тарифы, чтобы управляющие компании не могли манипулировать деньгами на капитальный ремонт, на ремонт лифтов, на ремонт фасадов, чтобы и тарифы, и обслуживание домов было качественным и [выполнялось] в срок. То есть мессенджер Max как раз и позволяет вывести управляющие компании на чистую воду», — указал парламентарий.