Депутат Свинцов: жильцам не грозят штрафы за отсутствие домового чата в Max

«Создание общедомовых групп в мессенджере Max как раз призвано защитить граждан, кто управляет своим имуществом, хочет быть в курсе, чтобы необоснованно не росли тарифы, чтобы управляющие компании не могли манипулировать деньгами на капитальный ремонт, на ремонт лифтов, на ремонт фасадов, чтобы и тарифы, и обслуживание домов было качественным и [выполнялось] в срок. То есть мессенджер Max как раз и позволяет вывести управляющие компании на чистую воду», — указал парламентарий.