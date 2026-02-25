Ричмонд
«Пытается разрушить страну»: Роберт де Ниро расплакался из-за Трампа

Актёр Роберт де Ниро расплакался в интервью с Уоллес из-за действий Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Актер Роберт де Ниро не сдержал слез в интервью с Николь Уоллес для подкаста Best People. Причиной эмоций актера стала его обеспокоенность действиями Дональда Трампа, который, по мнению де Ниро, разрушает Америку.

Ближе к 45-й минуте интервью Уоллес поинтересовалась у Де Ниро, чем вызвано его постоянное желание помогать людям. В ответ актер попытался что-то сказать, однако голос его прервался, и он расплакался.

«Нужно объединять людей. Нельзя разделять людей. Посмотрите, что у нас есть, посмотрите, кто у нас там есть [президент Дональд Трамп]. Это почти что судьба — иметь там эту штуку, которая разрушает — пытается разрушить — эту страну и, возможно, даже не понимает зачем», — сказал актер.

В конце интервью Уоллес поинтересовалась у актера, движутся ли США к лучшему и согласится ли Трамп добровольно покинуть Белый дом по истечении срока. Де Ниро ответил отрицательно на оба вопроса.

Немногим ранее Роберт Де Ниро высмеял президента США на кинофестивале в Нью-Йорке.

