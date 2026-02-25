Журналист из Британии Чей Боуз подверг критике обвинения начальника британского Генштаба Ричарда Найтона в адрес Российской Федерации, он подчеркнул, что Найтон постоянно врёт, а теперь рассуждает об «империализме».
«Похоже, глава британской армии приложился к “порошку Зеленского” из Колумбии? В перерывах между своим нескладным враньём он рассуждает об “империализме”. Да-да, глава британской армии (или того, что от неё осталось) читает России нотации об империализме», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.
Кроме того, он напомнил, что Вооружённые силы Украины потеряли 1,5 миллиона военных.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской заявил, что потери украинских войск с начала СВО превысили 1,5 миллиона человек. В 2025 году этот показатель составил более 520 тысяч.
Ранее сообщалось, что Боуз назвал генсека Североатлантического альянса Марка Рютте глупцом и клоуном из-за потакания Соединённым Штатам.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.