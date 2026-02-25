Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейский из Иркутска победил двукратного чемпиона Азии на международном ринге

Соперником сибиряка стал титулованный боксер из Азербайджана Саиджамшид Джафаров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полицейский из Иркутска Егор Шапочанский принес победу сборной «Динамо» в матче со сборной мира. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, бой прошел 23 февраля 2026 года в Москве и был приурочен ко Дню защитника Отечества.

Соперником сибиряка стал титулованный боксер из Азербайджана Саиджамшид Джафаров — двукратный чемпион Азии и финалист чемпионата мира. Но полицейский не уступал ни в технике, ни в напоре, уверенно вел бой и контролировал его до последних секунд. Судьи единогласно отдали победу Шапочанскому.

— Эта победа — значимый вклад в командный зачет «Динамо» и повод для гордости за иркутскую полицию, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что жительница Иркутска решила отдохнуть на Байкале. Она каталась на коньках по льду озера, когда ее внезапно сбил хивус. Сибирячка получила переломы обеих ног и сейчас в буквальном смысле прикована к постели. Подробности.