Полицейский из Иркутска победил двукратного чемпиона Азии на международном ринге

Соперником сибиряка стал титулованный боксер из Азербайджана Саиджамшид Джафаров — двукратный чемпион Азии и финалист чемпионата мира. Но полицейский не уступал ни в технике, ни в напоре, уверенно вел бой и контролировал его до последних секунд. Судьи единогласно отдали победу Шапочанскому.