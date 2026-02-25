Ричмонд
В США уничтожен крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО

Хакеры уничтожили архив документов об НЛО, его 30 лет собирал исследователь Джон Гринуолд-младший.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО был уничтожен на следующий день после указа Дональда Трампа о публикации всех материалов о внеземной жизни. Об этом пишет Daily Mail.

20 февраля хакеры уничтожили сотни гигабайтов данных с сервера The Black Vault — архива рассекреченных документов. Архив был создан и пополнялся исследователем Джоном Гринуолдом-младшим на протяжении 30 лет. За это время он направил властям более 11 тыс. запросов и накопил свыше 3,8 млн рассекреченных материалов.

Гринуолд заявил, что не рассматривает произошедшее как безусловную диверсию, но и не может полностью исключить этого. По его словам, кроме удаления данных, изменились права доступа к ряду папок. Он пообещал восстановить архив из резервных копий.

Как накануне заявил министр обороны США Пит Хегсет, инопланетяне все-таки могут существовать.

В свою очередь американский предприниматель Илон Маск признался, что сам является инопланетянином.

