В США уничтожен крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО

Крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО был уничтожен на следующий день после указа Дональда Трампа о публикации всех материалов о внеземной жизни. Об этом пишет Daily Mail.
20 февраля хакеры уничтожили сотни гигабайтов данных с сервера The Black Vault — архива рассекреченных документов. Архив был создан и пополнялся исследователем Джоном Гринуолдом-младшим на протяжении 30 лет. За это время он направил властям более 11 тыс. запросов и накопил свыше 3,8 млн рассекреченных материалов.
Гринуолд заявил, что не рассматривает произошедшее как безусловную диверсию, но и не может полностью исключить этого. По его словам, кроме удаления данных, изменились права доступа к ряду папок. Он пообещал восстановить архив из резервных копий.
Как накануне заявил министр обороны США Пит Хегсет, инопланетяне все-таки могут существовать.
В свою очередь американский предприниматель Илон Маск признался, что сам является инопланетянином.