Друг актера из сериала «33 квадратных метра» Антонова назвал причину его смерти

Причиной смерти актера Василия Антонова стала пневмония, он скончался в больнице. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщил его друг телеведущий Павел Кабанов.

— Он попал в больницу с пневмонией. Скорее всего, это был коронавирус, с которым Василий не справился. Супруга собиралась его навестить и разговаривала с ним накануне вечером. А утром ей позвонили и сказали, что уже его нет. Друзья помогали семье деньгами на лечение, — цитирует его РИА Новости.

Василий Антонов умер в 62 года. Об этом 24 февраля сообщил портал «Кино-театр.ру».