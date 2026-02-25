Онищенко рассказал, почему повысилась выживаемость клещей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Снежная зима поспособствовала выживаемости клещей, но это не говорит о том, что будет вспышка клещевого энцефалита. Об этом сообщил ТАСС академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Обилие снега спасает ситуацию. Это хорошо. Сохраняется озимый урожай, потому что вот этот огромный снежный покров, он же как одеяло накрывает все. Поэтому для тех, кто живет в земле, это очень хороший вариант», — сказал Онищенко, отвечая на вопрос о том, как снежная зима отразится на жизнедеятельности клещей.
Также он отметил, что прямой связи между количеством клещей и ростом заболеваемости энцефалитом нет.