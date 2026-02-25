Шепелев резко ответил на обвинения в том, что «недолюбил» сына от Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев отреагировал на обвинения одной из подписчиц в том, что он «недодает любви» сыну от покойной певицы Жанны Фриске Платону.
Под его постом о подростках в Telegram-канале высказалась одна из пользовательниц. Она написала в комментариях, что звезда часто спрашивает советы о воспитании детей, при этом не понимает, что время уже потеряно и Платон явно страдает от нехватки любви отца.
— Вы упустили моменты, которые можно было наверстать. Надо было с пеленок уделять должное внимание: читать сказки, походы в зоопарк, в театр, — написала женщина.
Телеведущий резко ответил ей, заявив, что подписчица не может ничего знать о ситуации в его семье.
— Вы наговори глупостей (потому что-то, что вы пишете это домыслы, которые ни на чем не основаны). Давайте условимся, что впредь вы будете писать про себя, то, о чем хорошо знаете. И не будете писать о нас, потому что не знаете об этом ровно ничего, — написал Шепелев под публикацией.
Позже он удалил комментарий этой подписчицы.
В июне прошлого года сестра Жанны Фриске Наталья вместе с отцом пришла на ее могилу, где поругалась с журналистами. Она возмутилась, что представители СМИ мешали ей с семьей помянуть покойную артистку.