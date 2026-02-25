Зеленский: трёхсторонняя встреча по Украине возможна в течение десяти дней

Российскую делегацию на встрече возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он назвал дискуссии «тяжёлыми, но деловыми». Помощник президента РФ также анонсировал новую встречу в ближайшее время.