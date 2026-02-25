Зеленский: трёхсторонняя встреча по Украине возможна в течение десяти дней

Зеленский утверждает, что встреча представителей Российской Федерации, Соединённых Штатов и Украины, касающаяся украинского конфликта, может состояться в течение «этой недели» или «десяти дней», сообщает РИА Новости.
«У нас будет трёхсторонний формат. Я думаю, в течение этой недели, может, десяти дней», — цитирует агентство высказывание Зеленского.
Переговоры в Женеве с участием делегаций из Российской Федерации, Соединённых Штатов и Украины состоялись 17−18 февраля.
Российскую делегацию на встрече возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он назвал дискуссии «тяжёлыми, но деловыми». Помощник президента РФ также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
По информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп намерен добиться достижения договорённости по урегулированию на Украине до 4 июля, когда в Соединённых Штатах празднуют День независимости.
По данным американского издания The Wall Street Journal, Зеленский приказал разработать план вооружённого конфликта на три года.