Минтранс ищет новый маршрут для ледовой переправы на Ольхон

Из-за того, что ледовую переправу на остров Ольхон до сих пор не открыли и когда это случится — неизвестно, власти решили ввести в районе режим повышенной готовности. На заседании комиссии по ЧС губернатор Игорь Кобзев поручил создать штаб, который займется координацией всех вопросов жизнеобеспечения острова.