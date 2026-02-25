Ричмонд
Минтранс ищет новый маршрут для ледовой переправы на Ольхон

Власти решили ввести в районе режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из-за того, что ледовую переправу на остров Ольхон до сих пор не открыли и когда это случится — неизвестно, власти решили ввести в районе режим повышенной готовности. На заседании комиссии по ЧС губернатор Игорь Кобзев поручил создать штаб, который займется координацией всех вопросов жизнеобеспечения острова.

Главная проблема — люди. Туристы и местные жители, несмотря на запрет, выехали на остров на машинах и теперь не могут вернуться. Людей вывезут, но автомобили останутся на Ольхоне до открытия переправы или старта навигации. Для них организуют временные стоянки.

Второй важный вопрос — доставка продуктов, топлива и вывоз мусора. Минтранс и МЧС сейчас оценивают возможность открытия переправы по другому, более безопасному маршруту.

Пока же людей с острова вывозят суда на воздушной подушке. Власти прорабатывают логистику на материке: как доставлять пассажиров до аэропорта и гостиниц. В самом аэропорту тоже наладят работу с туристами.

Власти подчеркивают, что выезд на лед вне переправ смертельно опасен. Нарушителей ловят межведомственные группы, в составе которых спасатели, полицейские и инспекторы нацпарка.

Напомним, радио «Комсомольской правды» обратилось к экспертам, чтобы понять, можно ли было предотвратить трагедию с гибелью восьми людей на Байкале. Также выяснили, как туристам обезопасить себя в будущем. Подробности — в материале КП-Иркутск.