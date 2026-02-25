Шахматиста Каспарова* заочно обвинили в двух преступлениях

Шахматист Гарри Каспаров* обвиняется в двух преступлениях. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Речь идёт о двух эпизодах по статье УК об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, оба дела объединены в одно производство, информирует агентство.
Напомним, советский и российский шахматист Гарри Каспаров* был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга в марте 2024 года.
Сыктывкарский городской суд 24 апреля 2024 года заочно арестовал его за причастность к созданию террористического сообщества, его руководству, финансированию терроризма и публичному оправданию таких действий.
Позже экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* оказался замешан в серьёзном международном скандале. По данным издания Bloomberg, он причастен к организации попытки государственного переворота в Южном Судане.
В настоящий момент экс-чемпион мира по шахматам проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.