Шахматиста Каспарова* заочно обвинили в двух преступлениях

Каспарова* обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Источник: Комсомольская правда

Шахматист Гарри Каспаров* обвиняется в двух преступлениях. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Речь идёт о двух эпизодах по статье УК об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, оба дела объединены в одно производство, информирует агентство.

Напомним, советский и российский шахматист Гарри Каспаров* был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга в марте 2024 года.

Сыктывкарский городской суд 24 апреля 2024 года заочно арестовал его за причастность к созданию террористического сообщества, его руководству, финансированию терроризма и публичному оправданию таких действий.

Позже экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* оказался замешан в серьёзном международном скандале. По данным издания Bloomberg, он причастен к организации попытки государственного переворота в Южном Судане.

В настоящий момент экс-чемпион мира по шахматам проживает за пределами России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.