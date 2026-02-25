В России предложили дополнить школьную программу новыми книгами: о каких авторах идет речь

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин предложил включить в школьную программу произведения Захара Прилепина и Юрия Полякова.
«Из современных авторов я рекомендовал бы несколько произведений Захара Прилепина… Также я бы назвал книги Дмитрия Филиппова, Юрия Полякова было бы интересно почитать детям, и некоторые произведения Проханова», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Степашин напомнил, что в феврале Прилепин получил Национальную литературную премию «Слово» за роман «Тума». Поляков также удостоился этой награды, но в номинации «Драматургия».
Накануне Минпросвещения утвердило список патриотических книг современных авторов для внеклассного чтения в школах. Как ранее писал KP.RU, в российских школах с 1 сентября для некоторых учеников начнут действовать новые нормы допустимой учебной нагрузки в год.