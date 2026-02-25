Диетолог назвала продукты, необходимые в рационе во время поста

«Вопреки бытующему мнению о том, что грибы являются источниками белка, это не так. По составу грибы больше напоминают овощи, содержат совсем немного белка — 3−5 граммов на 100 граммов продукта, тогда как в мясе содержание белка 20−30 граммов на 100 граммов. Тем не менее, грибы являются частью здорового рациона, содержат хитин, который по своему эффекту напоминает клетчатку», — добавила она.