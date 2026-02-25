Диетолог назвала продукты, необходимые в рационе во время поста

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Людям, соблюдающим пост, необходимо включить в свой рацион питания фасоль, чечевицу, продукты из сои и овощи, рассказала в беседе с РИА Новости диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте РеФорма в Московском институте психоанализа Майра Рау.
«Во время соблюдения поста очень важно обратить внимание на продукты, содержащие белки растительного происхождения, и включать их в каждый основной прием пищи. К таким продуктам относятся: фасоль, чечевица, горох, нут, маш, продукты из сои. Добавляйте эти продукты к крупам, картофелю и макаронным изделиям. И не забывайте про овощи в основные приемы пищи», — рассказала Рау.
Диетолог отметила, что в дни, когда разрешена рыба, нужно включать ее в рацион в качестве источника белка и железа.
«Вопреки бытующему мнению о том, что грибы являются источниками белка, это не так. По составу грибы больше напоминают овощи, содержат совсем немного белка — 3−5 граммов на 100 граммов продукта, тогда как в мясе содержание белка 20−30 граммов на 100 граммов. Тем не менее, грибы являются частью здорового рациона, содержат хитин, который по своему эффекту напоминает клетчатку», — добавила она.
Специалист обратила внимание, что растительная пища переваривается быстрее животной, поэтому, возможно, человеку будет хотеться есть чаще обычного, следовательно, нужно включить несколько перекусов между основными приемами пищи. На перекус прекрасно подойдут фрукты и орехи.