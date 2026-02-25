The Sun: экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом по имиджевым соображениям

По ее информации, подобная настоятельная рекомендация со стороны, вероятно, советников королевской семьи была продиктована желанием избежать негативного имиджа в ситуации, когда поместье Сандрингем на востоке Англии, где Маунтбеттен-Виндзор теперь живет, постоянно осаждается фотожурналистами. «С момента задержания на прошлой неделе ему запретили кататься на лошади. Считается, что это выглядит плохо. Они считают, что его не стоит видеть улыбающимся и веселым верхом на лошади, как это было в Виндзоре», — сообщил источник издания.
Таблоид напоминает, что ранее Маунтбеттен-Виндзор добровольно отказался от лицензии на пользование оружием, что закрыло для него возможность охотиться. В этой связи, говорится в статье, 66-летний бывший принц стал практически прикован к коттеджу Wood Farm в Сандрингеме, куда он переехал в феврале из резиденции Royal Lodge на территории Виндзорского замка. Как сообщает газета, брату монарха осталось коротать дни в компании двух корги, которые принадлежали еще его матери королеве Елизавете II (1926−2022), и пяти норфолк-терьеров.
Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля в свой день рождения и доставлен в полицию для допроса. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция долины Темзы проверяет информацию, согласно которой он, занимая пост спецпредставителя по торговле, передавал конфиденциальные сведения уличенному в педофилии Эпштейну. Позже бывшего принца отпустили без предъявления обвинений, следствие продолжается. 24 февраля полиция сообщила, что завершила обыски в его бывшем коттедже в Виндзоре.
В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна, он был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. В 2025 году он был лишен титула «принц», который достался ему при рождении.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.