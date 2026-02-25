В Приамурье на берегу реки Зея образовался блинчатый лед

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев — РИА Новости. «Блинчатый лёд» на берегу реки Зея в Амурской области образовался на воде при выпадении снега, это редкое явление для весны, сообщили РИА Новости в гидрометцентре региона.
«Это называется блинчатый лед. Явление весной довольно редкое, больше характерно осенью. Образовывается на воде (как правило крупной) при выпадении снега. То есть, осадки на воде смерзаются таким способом», — рассказала агентству замдиректора гидрометцентра Приамурья Елена Печкина.
Местные жители в дни празднования Масленицы наблюдали редкое природное явление «блинчатый лёд» на берегу реки Зеи со стороны Заречной Слободы. Для его формирования важны температура воды и воздуха.
«Учитывая, что “блинчатый лед” — это одна из стадий ледостава, то здесь имеет значение, что река на этом участке не замерзает, то есть, вода плюс сильный снег», — добавила Печкина.
На опубликованном фото видно, что у берега реки ледяной покров разбивается на округлые диски разного диаметра с приподнятыми краями, которые напоминают по форме блины.