Сиротка-Панч из зоопарка Итикавы встал в полный рост и впервые дал отпор обидчикам

Панч постоял за себя перед задиристыми макаками. Видео © X / astronomiaum.
Когда малыша вычёсывала взрослая обезьяна, к нему подбежали другие макаки и начали его обижать. Однако Панч не убежал, а встал на задние лапы и дал отпор не ожидавшим такого сопротивления задирам.
Представители зоопарка пояснили, что происходящее — часть естественного процесса интеграции в обезьянье сообщество. Изолировать сироту нельзя: в этом случае его не примут в стаю. По их словам, малыш и сам нередко пристаёт к вожакам, проявляя неуважение, за что периодически получает взбучку. Сейчас за Панчем ухаживают несколько взрослых обезьян, и у него уже появился настоящий друг.
Напомним, Панч стал известен, после того как в соцсетях завирусились кадры, после которых сложно остаться равнодушным: его избила взрослая макака в общем вольере. Малыш бросился искать утешения у плюшевой игрушки-орангутана, которая заменила бросившую его маму. Сотрудники зоопарка внимательно наблюдают за тем, как Панч пытается влиться в обезьянью стаю, подчёркивая, что процесс интеграции в такое общество никогда не приходит гладко.
