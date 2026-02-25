Россиянам назвали средний размер социальных пенсий с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. Как сообщила РИА Новости депутат Госдумы, после повышения средний размер таких выплат составит 16 590 рублей.
Увеличение затронет пенсии по старости, по случаю потери кормильца, а также выплаты детям, оба родителя которых неизвестны, гражданам с инвалидностью, включая детей-инвалидов.
Парламентарий отметила, что индексация превысит текущий уровень инфляции и направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.
Ранее сообщалось, что в Государственной думе прошел «круглый стол» по сохранению и укреплению традиционных ценностей.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.