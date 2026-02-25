«Лес, река и граница с Литвой»: В Белоруссии выставили на продажу деревню Веселуху

В Белоруссии продается целая деревня — Веселуха. Она находится близи литовской границы. Как выяснило РИА Новости, владелец, планировавший создать там агроусадьбу, отказался от своих намерений и теперь ищет покупателя на весь населенный пункт.
«В продаже целая деревня на три двора в живописнейшем уединенном месте, частная собственность. Тридцать тысяч белорусских рублей, или примерно 10 524 доллара», — следует текст анализа рынка недвижимости.
Деревня находится примерно в 5 км от райцентра Поставы и в 20 км от границы с Литвой. Она расположена в живописном месте — на опушке леса у реки. В настоящий момент там осталось три нежилых строения. На участке есть колодец и подведено электричество, но отсутствует канализация, а отопление — печное.
