«Лес, река и граница с Литвой»: В Белоруссии выставили на продажу деревню Веселуху

Деревня находится примерно в 5 км от райцентра Поставы и в 20 км от границы с Литвой. Она расположена в живописном месте — на опушке леса у реки. В настоящий момент там осталось три нежилых строения. На участке есть колодец и подведено электричество, но отсутствует канализация, а отопление — печное.