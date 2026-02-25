В ГД хотят проверять игры на предмет деструктивного воздействия на психику

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Законопроект, который вводит требование по оценке компьютерных, настольных игр, а также игрушек на вероятность причинения вреда психическому здоровью и развитию детей, направлен на отзыв в правительство. Поправки разработаны первым зампредом комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяной Буцкой («Единая Россия»), документ есть в распоряжении ТАСС.
Проектом предложено внести изменения в закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ, закрепив в нем критерии по классификации игрушек. Так, игрушки, компьютерные, настольные и иные виды игр будут подлежать оценке на особенность восприятия продукции детьми определенной возрастной категории, а также вероятность причинения вреда психическому здоровью и развитию детей.
Кроме того, проект предусматривает, что классификация продукции осуществляется ее производителями или импортерами самостоятельно до начала ее оборота в России. Сейчас необходимые экспертизы игрушек проводятся органами власти РФ в установленном кабмином порядке. Инициативой предложено закрепить требование по маркировке товаров с указанием сведений по результатам классификации, а также ответственность за производство и ввод в оборот игрушек с нарушением установленного порядка. Перечень документов по стандартизации, а также порядок классификации и маркировки будет установлен правительством. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
В пояснительной записке указано, что сейчас законодательством не установлен порядок проведения психолого-педагогической экспертизы настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей, а действующий механизм проведения экспертизы занимает большое количество времени и несет большую финансовую нагрузку для производителей. Законопроектом предлагается определить порядок классификации игрушек по аналогии с механизмом, установленным для информационной продукции. Результаты такой классификации предлагается включать в пакет документов для обязательной сертификации игрушек с отражением в федеральной государственной информационной системе Росаккредитации, указано в документе.