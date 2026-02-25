Деревня Веселуха продается на северо-западе Белоруссии

Веселуха находится в пяти километрах от районного центра — города Поставы и в 20 километрах от границы с Литвой. В деревне к настоящему времени осталось всего три неиспользуемых строения. На ее территории есть колодец и подведено электричество, канализация отсутствует, отопление печное.