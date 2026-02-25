Ричмонд
Деревня Веселуха продается на северо-западе Белоруссии

Несостоявшийся владелец агроусадьбы продает деревню Веселуха на северо-западе Белоруссии, около границы с Литвой. Об этом сообщило РИА Новости, изучив данные сайтов по продаже недвижимости.

— В продаже деревня на три двора в живописнейшем месте, частная собственность. Тридцать тысяч белорусских рублей, или примерно 10 524 доллара, — говорится в объявлении.

Веселуха находится в пяти километрах от районного центра — города Поставы и в 20 километрах от границы с Литвой. В деревне к настоящему времени осталось всего три неиспользуемых строения. На ее территории есть колодец и подведено электричество, канализация отсутствует, отопление печное.

Отмечается, что ранее дома и участок в Веселухе были куплены у частных лиц для создания агроусадьбы. Не сумев реализовать проект, собственник решил продать недвижимость, сказано в статье.

Тот факт, что Белоруссии приходится завозить свинину из РФ, — «позорище». С таким заявлением 17 февраля выступил президент республики Александр Лукашенко.

