Россиянам рассказали, как правильно начать копить деньги

Россиянам имеет смысл стремиться создать минимальную сумму накоплений в три-шесть месячных расходов, при этом откладывать деньги нужно постоянно. Такой совет дала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Эксперт отметила, что для тех, кто получает среднюю зарплату, которая в РФ составляет 98193 рубля в месяц, минимум накоплений должен составлять 294579 рублей. Ермилова посоветовала начинать создание финансовой подушки с небольших сумм, составляющих порядка 10% дохода.
«Вне зависимости от того, какой у вас доход, важно начать накапливать и делать это постоянно, откладывать хотя бы минимальные 10% от доходов. Даже если кажется, что это очень мало, нужно продолжать», — сказала она агентству «Прайм».
Ранее инвестор Евгений Ходченков заявил, что обычный россиянин со средней зарплатой вполне способен накопить первый миллион рублей всего за полтора-два года.
