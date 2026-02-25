Минцифры попросили проверить блокировки на «Госуслугах» после жалоб

Парламентарии также запросили информацию об основаниях и сроках ограничения доступа к учетной записи, критериях, по которым система может ошибочно классифицировать массовую подачу обращений через «Госуслуги. Дом» и сервисы ГИС ЖКХ как «подозрительную активность», а также о принятых мерах для исключения ситуаций, при которых законные обращения граждан о неубранном снеге, сосульках и иных нарушениях в сфере ЖКХ приводят к блокировке учетной записи.