Минцифры попросили проверить блокировки на «Госуслугах» после жалоб

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым попросили Минцифры проверить блокировки учетных записей на «Госуслугах» после подачи жалоб на плохую уборку снега и иные проблемы ЖКХ.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, поручить профильным подразделениям Минцифры России организовать проверку информации о временных блокировках учетных записей на портале “Госуслуги” после жалоб граждан на ненадлежащую уборку снега и работу управляющих организаций, а также по итогам проверки представить разъяснения о причинах, правовых основаниях и порядке применения таких ограничений и мерах, исключающих повторение подобных ситуаций», — сказано в обращении.
Депутаты допустили, что причины ограничений в том числе могут быть связаны с техническими сбоями/ошибками классификации действий пользователей как «подозрительной активности».
Парламентарии также запросили информацию об основаниях и сроках ограничения доступа к учетной записи, критериях, по которым система может ошибочно классифицировать массовую подачу обращений через «Госуслуги. Дом» и сервисы ГИС ЖКХ как «подозрительную активность», а также о принятых мерах для исключения ситуаций, при которых законные обращения граждан о неубранном снеге, сосульках и иных нарушениях в сфере ЖКХ приводят к блокировке учетной записи.
«В случае блокировки учетной записи гражданин фактически лишается возможности пользоваться широким перечнем сервисов — от получения справок и записи к врачу до оформления документов и получения мер социальной поддержки. Кроме того, если у граждан формируется ощущение, что за жалобы на управляющие организации или плохую уборку снега “наказывают” ограничением доступа к “Госуслугам”, это неизбежно снижает доверие к цифровым государственным сервисам и к институтам власти в целом», — считают политики.