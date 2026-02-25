Уиткофф заявил о планах встречи с украинской делегацией в Женеве

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал о намерении встретиться с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Женеве.
Он уточнил, что отправится в Швейцарию вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером.
«Я приезжаю в Женеву с Джаредом в этот четверг… Я говорил с Рустемом, с которым общаюсь почти каждый день, и попросил у Зеленского разрешения на встречу в Женеве, потому что это удобно. Возможно, после этого он посетит США, но мы также встретимся с Рустемом и в Женеве», — заявил Уиткофф журналистам.
Переговоры в Женеве с участием делегаций из Российской Федерации, Соединённых Штатов и Украины состоялись 17−18 февраля.
Российскую делегацию на встрече возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он назвал дискуссии «тяжёлыми, но деловыми». Помощник президента РФ также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Напомним, в воскресенье Уиткофф заявил, что новый раунд трёхсторонних переговоров РФ, Украины и США по урегулированию украинского конфликта может состояться в течение трёх ближайших недель.
Постпред Российской Федерации в Организации Объединённых Наций Василий Небензя подчеркнул, что российская сторона ценит позицию Соединённых Штатов по Украине. Небензя подчеркнул, что РФ ответственно подходит к трёхсторонним переговорам.