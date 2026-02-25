В британском зоопарке усыпили капибару и тапира в один день, чтобы их не разлучать

Речь идёт о девятилетней капибаре по имени Джонсон и двадцатилетнем бразильском тапире Эле. В последние месяцы оба животных страдали серьёзными возрастными заболеваниями, которые существенно ухудшили качество их жизни. Смотрители подчеркнули, что решение об усыплении в один день было продиктовано не только соображениями гуманности, но и глубокой привязанностью животных друг к другу.