В России с 1 марта начнет действовать новый порядок назначения БАДов

РИА Новости: Минздрав утвердил новый порядок назначения БАДов.

Источник: © РИА Новости

*МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новый порядок назначения медработниками биологически активных добавок (БАД) к пище при оказании медпомощи начнет действовать в России с 1 марта, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно приказу Минздрава, ﻿﻿﻿медицинские работники вправе назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению.

Назначать ﻿﻿﻿БАДы вправе лечащий врач или фельдшер (акушерка) с декларированными полномочиями. Наименование биологически активного вещества, длительность, способ и схема применения, обоснование назначения вносятся медицинским работником в документацию пациента.

Российские врачи получили право назначать зарегистрированные добавки по показаниям в сентябре 2025 года. Порядок будет действовать до 1 марта 2031 года.