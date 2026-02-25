В России с 1 марта начнет действовать новый порядок назначения БАДов

*МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новый порядок назначения медработниками биологически активных добавок (БАД) к пище при оказании медпомощи начнет действовать в России с 1 марта, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно приказу Минздрава, медицинские работники вправе назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению.
Назначать БАДы вправе лечащий врач или фельдшер (акушерка) с декларированными полномочиями. Наименование биологически активного вещества, длительность, способ и схема применения, обоснование назначения вносятся медицинским работником в документацию пациента.
Российские врачи получили право назначать зарегистрированные добавки по показаниям в сентябре 2025 года. Порядок будет действовать до 1 марта 2031 года.