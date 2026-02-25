Эксперт назвала самую полезную кашу, которая работает как лекарство

Нутрициолог Елена Желянина объяснила NEWS.ru, какая овсяная крупа приносит организму максимум пользы и почему не все каши одинаково полезны.
— Самая полезная — это цельная крупа, у нее максимально низкий гликемический индекс и высокая питательная ценность. Она богата магнием, железом, витаминами группы В, Е, К, марганцем и цинком. А бета-глюканы — растворимая клетчатка — снижают «плохой» холестерин, замедляют всасывание сахара и надолго дают чувство сытости, — рассказала специалист.
Она добавила, что овсянка работает как пребиотик. Микробиота перерабатывает клетчатку в жирные кислоты, которые уменьшают воспаление, укрепляют кишечник и повышают чувствительность к инсулину.
