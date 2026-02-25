Ричмонд
Экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом из-за связей с Эпштейном

Британский принц Эндрю, брат короля Карла III, лишился возможности заниматься верховой ездой — одного из своих последних увлечений.

Как сообщает The Sun, советники королевской семьи настоятельно рекомендовали ему воздержаться от этого, чтобы избежать негативного имиджа на фоне постоянного внимания фотожурналистов к поместью Сандрингем, где он сейчас проживает.

Ранее Эндрю уже добровольно отказался от лицензии на оружие, лишившись возможности охотиться. Теперь 66-летний бывший принц практически прикован к коттеджу Wood Farm в компании двух корги, оставшихся от королевы Елизаветы II, и пяти норфолк-терьеров.

На прошлой неделе Эндрю был задержан полицией по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и передаче конфиденциальной информации Джеффри Эпштейну. После допроса его отпустили без предъявления обвинений, следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Британии завершились обыски по делу экс-принца Эндрю о связях с Эпштейном.

