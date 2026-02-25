Экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом из-за связей с Эпштейном

Узнать больше по теме

Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий

Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.