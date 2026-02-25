В Белоруссии выставлена на продажу деревня Веселуха за 30 тысяч рублей

В Юньковском сельсовете, к которому относится Веселуха, активно осуществляется республиканская программа по работе с пустующим жильем. В настоящее время на продажу выставлены три дома в двух деревнях по цене одной базовой величины — 45 белорусских рублей (примерно 1,2 тысячи российских рублей или 15,8 долларов по курсу Национального банка). С начала года было продано два дома, а в 2025 году снесены три объекта, признанные судом пустующими.