В Белоруссии выставлена на продажу деревня Веселуха за 30 тысяч рублей

Деревня Веселуха, расположенная на северо-западе Белоруссии недалеко от границы с Литвой, выставлена на продажу. Как выяснили РИА Новости, стоимость целой деревни составляет 30 тысяч белорусских рублей (примерно 10 524 доллара).
Веселуха находится всего в пяти километрах от райцентра Поставы и в двадцати километрах от литовской границы. В этой живописной местности, расположенной на опушке леса рядом с рекой, осталось лишь три неиспользуемых строения. Участок уже обустроен: имеется колодец и подведено электричество, однако канализация отсутствует, а отопление осуществляется печным способом.
По данным издания «Сельская газета», ранее дома и участок в Веселухе были приобретены у частных лиц с целью создания агроусадьбы. Однако новый собственник не смог реализовать задуманное и решил продать недвижимость.
В Юньковском сельсовете, к которому относится Веселуха, активно осуществляется республиканская программа по работе с пустующим жильем. В настоящее время на продажу выставлены три дома в двух деревнях по цене одной базовой величины — 45 белорусских рублей (примерно 1,2 тысячи российских рублей или 15,8 долларов по курсу Национального банка). С начала года было продано два дома, а в 2025 году снесены три объекта, признанные судом пустующими.
Деревня Веселуха представляет собой интересный объект для тех, кто ищет уединение и возможность реализовать свои проекты в живописной местности. Несмотря на трудности, связанные с продажей, активная работа с пустующими домами в регионе может привлечь новых покупателей.