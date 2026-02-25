Ланьков заявил, что его задержали по решению главы МИД Латвии и депортируют в Эстонию

Андрей Ланьков — один из ведущих мировых специалистов по КНДР. Он родился в 1963 году в Санкт-Петербурге, окончил Восточный факультет ЛГУ, преподавал в СПбГУ, работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 года является профессором Университета Кукмин в Сеуле. У него двойное гражданство — России и Австралии.