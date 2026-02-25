Госдеп раскритиковал преследование в ФРГ пенсионера, назвавшего Мерца Пиноккио

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс раскритиковала решение властей ФРГ о проведении расследования в отношении пенсионера, который назвал немецкого канцлера Фридриха Мерца Пиноккио.
— Не только отрицание Холокоста подстегивает полицию к репрессиям в Германии. Это уголовное расследование выглядит как «оскорбление величества», — написала она в социальной сети X.
По ее словам, большинство граждан ФРГ не хотели бы, чтобы законы применялись в таком ключе.
Фридрих Мерц до того, как возглавил немецкое правительство, подал около пяти тысяч судебных исков к гражданам, которые высказывали в Сети критику и оскорбления в его адрес. Об этом в декабре 2025 года сообщило издание Welt am Sonntag. Уточняется, что полицейские пришли с обыскам к гражданам, а у некоторых изъяли технику.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии считается «одним из самых чувствительных политиков» в истории страны. Судебные иски он начал подавать еще до назначения на пост главы правительства — с 2021 года. Среди высказываний, по которым велись проверки, — «маленький нацист» и «паршивый пьяница».