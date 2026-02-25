Штурмовики РФ захватили опорный пункт ВСУ и отбили контратаку

Российская штурмовая группа под командованием лейтенанта Виктора Терещенко захватила опорный пункт и отбила контратаку Вооружённых сил Украины, ликвидировав основную часть нападавших, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что военные РФ выполняли задачу по овладению позициями украинских войск на одном из важных тактических участков.
«Перед выдвижением Виктор Терещенко оценил обстановку, составил безопасный маршрут движения и распределил задачи между своими подчинёнными. Благодаря этому российская штурмовая группа в кратчайшие сроки овладела новыми позициями и под грамотным управлением лейтенанта Терещенко закрепилась и организовала устойчивую оборону», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что украинские военные попытались вернуть позиции и использовали кассетные боеприпасы. Штурмовики РФ ликвидировали основную часть подкрепления противника, остальные украинские солдаты отступили.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.