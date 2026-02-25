Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовики РФ захватили опорный пункт ВСУ и отбили контратаку

Штурмовая группа под командованием лейтенанта Виктора Терещенко захватила опорный пункт и отбила контратаку украинских войск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российская штурмовая группа под командованием лейтенанта Виктора Терещенко захватила опорный пункт и отбила контратаку Вооружённых сил Украины, ликвидировав основную часть нападавших, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что военные РФ выполняли задачу по овладению позициями украинских войск на одном из важных тактических участков.

«Перед выдвижением Виктор Терещенко оценил обстановку, составил безопасный маршрут движения и распределил задачи между своими подчинёнными. Благодаря этому российская штурмовая группа в кратчайшие сроки овладела новыми позициями и под грамотным управлением лейтенанта Терещенко закрепилась и организовала устойчивую оборону», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что украинские военные попытались вернуть позиции и использовали кассетные боеприпасы. Штурмовики РФ ликвидировали основную часть подкрепления противника, остальные украинские солдаты отступили.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.