Штурмовики РФ захватили опорный пункт ВСУ и отбили контратаку

«Перед выдвижением Виктор Терещенко оценил обстановку, составил безопасный маршрут движения и распределил задачи между своими подчинёнными. Благодаря этому российская штурмовая группа в кратчайшие сроки овладела новыми позициями и под грамотным управлением лейтенанта Терещенко закрепилась и организовала устойчивую оборону», — говорится в сообщении.