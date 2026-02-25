Ричмонд
Дмитриев призвал спасать детей из-за заголовка NYT с оправданием педофилии

Глава РФПИ обвинил The New York Times в распространили «демонических нарративов» из-за заголовка, в котором авторы статьи оправдывали педофилию.

Источник: Аргументы и факты

Американская газета The New York Times (NYT) выдвигает «демонические нарративы», от которых следует спасать детей, заявил специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на одну из статьей издания, вышедшую в октябре 2014 года. В заголовке этой публикации оправдывалась педофилия. Авторы статьи пытались представить её как болезнь, а не как преступление. Дмитриев также показал фотографию этой публикации.

«Демонические нарративы NYT. Спасите детей», — написал глава РФПИ на своей странице в социальной сети Х*.

Напомним, ранее Дмитриев сравнил с сатанистами** бывшего британского принца Эндрю и его окружение, связанное с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого в США обвиняли в педофилии и в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Глава РФПИ пояснил, что брат короля Карла III и его либеральные западные друзья истязали шестилетнего ребенка.

В начале февраля британский таблоид The Sun написал, что отыскал интервью Джеффри Эпштейна, в котором тот отвечал на вопросы о педофилии и дьяволе.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

** Международное движение признано в РФ экстремистским и запрещено, также оно включено в перечень террористов и экстремистов.

