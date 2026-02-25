СК раскрыл новые подробности взрыва у Савёловского вокзала: установлена личность преступника

Личность злоумышленника, взорвавшего устройство возле автомобиля ДПС у Савеловского вокзала, установлена. Им оказался 22-летний молодой человек из Удмуртии, рассказали в СК.
«Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики», — рассказала для РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
По данным ведомства, 22 февраля подозреваемый прибыл в Москву из Петербурга поездом. Его передвижения по Москве и области уже известны, ведется работа по выяснению мотивов и связей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота взрывчатки.
Позднее стало известно, что в результате взрыва у машины ДПС возле Савеловского вокзала в Москве погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко, ему было 34 года. У Братущенко остались жена и двое несовершеннолетних детей.