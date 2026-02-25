Женщина в Канаде внезапно начала разговаривать с русским акцентом после операции

Жительница канадской провинции Онтарио Тара Ливингстон пожаловалась на внезапно появившийся у нее русский акцент. Об этом она рассказала порталу Jam Press.
В ноябре 2023 года женщина перенесла инсульт, в результате которого у нее развилось расстройство речевой деятельности. Ей было сложно разговаривать и понимать речь других. Эти способности канадка возвращала с помощью терапии, но в феврале 2024 года у нее появилась другая проблема.
Ливингстон сделали операцию. Проснувшись после нее, она обратилась к медицинским сестрам и неожиданно поняла, что стала разговаривать с русским акцентом. Ей диагностировали синдром иностранного акцента.
По словам женщины, теперь местные жители разговаривают с ней как с туристкой. Например, у нее часто спрашивают, откуда она.
— Я чуть не плачу, когда отвечаю на этот вопрос, это разбивает мне сердце, — пожаловалась Ливингстон.
